Los grandes temas del debate entre Lula y Flavio Bolsonaro

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador opositor Flávio Bolsonaro protagonizaron este viernes un acalorado debate televisificado en los estudios de la cadena Globo en Río de Janeiro.

Este encuentro representó el último choque directo entre ambos aspirantes antes de la segunda vuelta electoral del domingo, caracterizada por un empate técnico en las encuestas de opinión.

Durante la transmisión, ambos candidatos intercambiaron fuertes acusaciones centradas en la gestión económica, el combate a la criminalidad y los señalamientos de corrupción.

Flávio Bolsonaro, quien obtuvo la ventaja en la primera vuelta con 47 % de los sufragios frente al 45 % de Lula, buscó proyectar una imagen de moderación económica, mientras que el mandatario progresista cuestionó abiertamente la preparación y el conocimiento nacional de su contrincante.

Disputa económica y cruce de modelos regionales

El debate económico concentró gran parte de la confrontación inicial, donde el senador opositor recriminó el impacto de la inflación y el endeudamiento en el presupuesto familiar.

Bolsonaro criticó el gasto público de la administración actual y vinculó esta política a las elevadas tasas de interés fijadas por el Banco Central, ubicadas en 13,75 % anual.

Por su parte, Lula da Silva defendió los indicadores de su administración destacando el crecimiento económico superior al 2 % y el incremento del salario real. Asimismo, el mandatario comparó la plataforma de su rival con las políticas de corte neoliberal aplicadas en la región, alertando sobre posibles recortes presupuestarios en los servicios públicos esenciales.

Confrontación directa sobre seguridad y señalamientos mutuos

La discusión sobre la seguridad pública generó los momentos de mayor tensión en la jornada tras mutuos reproches personales y cuestionamientos a los entornos cercanos de ambos líderes.

Lula cuestionó la postura en materia de justicia de su adversario, al tiempo que militantes y allegados de los candidatos manifestaron su apoyo desde el público presente en el plató.

En la fase final del encuentro, ambos aspirantes dedicaron el tiempo libre a resaltar las investigaciones judiciales y sospechas de corrupción que rodean a sus respectivos sectores políticos.

Tras este enfrentamiento televisado, las campañas cerrarán sus actividades oficiales este sábado enfocando sus esfuerzos finales en los estados de São Paulo, Minas Gerais y Río de Janeiro.