La Guaira fortalece su economía pesquera con despliegue territorial en la costa oeste y eje central / Foto: Ministerio Pesca y Acuicultura
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Los pescadores aportarán proteínas al Plan Venezuela Alimenta

El sector pesquero del estado La Guaira se consolida como un eje estratégico para el impulso socioproductivo de la economía pesquera y la seguridad alimentaria

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El ministro de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, lideró un gran despliegue territorial por la costa oeste y el eje central del estado La Guaira para incorporar a los trabajadores del mar al Plan Venezuela Alimenta.

“El despliegue de La Guaira, una región que renace y que ahora forma parte de Venezuela Alimenta, traerá pronto enormes sorpresas en pescado, proteína para las escuelas y productos de la agricultura, porque pescar es vencer y nosotros venceremos”, exclamó.

Durante la jornada, se visitaron las localidades de Chichiriviche de la Costa, Puerto Maya y Puerto Cruz, zonas de importante aporte agrícola y pesquero, así como los Consejos de Pescadores, Pescadoras, Acuicultores y Acuicultoras (Conppa) de Playa Verde y Pez Espada en la región oeste, y el Conppa Camurí Chico en el eje central.

En estos encuentros, los pescadores hicieron propuestas para fortalecer el abastecimiento alimentario de la entidad y generar esquemas de intercambio destinados a atender las vulnerabilidades de la infraestructura pesquera a raíz de los sismos del 24 de junio, como parte de la atención social a los pescadores y pescadoras.

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