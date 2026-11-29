Las autoridades del régimen talibán en Afganistán incorporaron una nueva disposición que restringe el uso de los nombres propios de mujeres y niñas, una medida que establece su sustitución por apelativos genéricos en distintos ámbitos de la vida pública y administrativa.

La decisión fue conocida a través de una investigación del medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian, cuyos hallazgos también fueron recogidos por el periódico español El País. El caso volvió a poner sobre la mesa las restricciones que enfrentan las mujeres desde el regreso de los talibanes al poder en agosto de 2021.

La instrucción está dirigida a funcionarios públicos y trabajadores del sector sanitario, quienes deben reemplazar los nombres de las mujeres por este término en diferentes documentos institucionales. La medida también contempla su utilización en recetas médicas e historiales clínicos.

Según la normativa, los nombres femeninos deberán ser eliminados de diversos registros oficiales y documentos de carácter público y privado, con el propósito de reemplazarlos por denominaciones comunes consideradas respetuosas dentro de la interpretación promovida por el régimen.

La aplicación de esta medida ha tenido impacto en el sector sanitario de la provincia de Balkh, donde trabajadores de la salud informaron que deben abstenerse de escribir o pronunciar los nombres de las pacientes y referirse a ellas como “Bibi”, término que significa “abuela” o “anciana”. Asimismo, se ha reportado el uso de nombre de animales en las mujeres.

Bibi’ es una palabra utilizada tradicionalmente en Afganistán como una forma respetuosa de dirigirse a las mujeres. Su significado se relaciona con expresiones como ‘abuela’ o ‘anciana’, aunque también funciona como un tratamiento honorífico en determinados contextos culturales. Sin embargo, las autoridades buscan convertir esa denominación en una identificación obligatoria, reemplazando los nombres reales de las mujeres en espacios institucionales.

Según los reportes periodísticos, la directriz fue emitida en la provincia de Balj y establece que los empleados públicos y el personal sanitario deben abstenerse de utilizar los nombres propios de las mujeres.

La activista afgana Lalah Osmany, residente en Alemania, cuestionó esta práctica en declaraciones recogidas por El País. Según los testimonios recopilados, también se han denunciado casos en los que algunas mujeres son identificadas mediante expresiones despectivas relacionadas con animales.

Osmany considera que sustituir los nombres femeninos por denominaciones genéricas o degradantes representa una forma de deshumanización y una reducción de la identidad de las mujeres.