Luisa González acusa a Noboa de ser un dictador

La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana, Luisa González, calificó como una dictadura al gobierno del presidente de derecha de Ecuador, Daniel Noboa, tras su detención del jueves.

“Esta dictadura basada en odio, destrucción y persecución se acerca a su ocaso, a su fin y se va muy pronto”, manifestó la principal líder de la oposición en un comunicado publicado en su cuenta en X.

Recalcó que, a pesar de los 19 procesos abiertos por la Fiscalía ecuatoriana, mantiene el compromiso de que “aquí me quedaría junto a mi pueblo, a luchar por mejores días y así lo he cumplido”.

En un audio difundido previamente, la dirigente aseguró que es “una perseguida política” y exigió “trato justo”.

Este viernes, un juez le dictó prisión preventiva por el denominado “Caso Laberinto”, que investiga presu