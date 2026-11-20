El presidente reelegido de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó este jueves que instaurará una nueva cartera ministerial dedicada exclusivamente a la población de la tercera edad durante su próximo periodo de gobierno.

Durante un acto en la sede de la Presidencia, el mandatario adelantó que denominará provisionalmente a esta dependencia como “Ministerio de los Mayores”, con el objetivo de garantizar derechos y dignidad a este sector demográfico.

El líder progresista, de 81 años, asumirá su cuarto mandato no consecutivo el próximo enero. Al explicar el propósito de la iniciativa, subrayó que definir la denominación exacta resulta secundario frente a la urgencia de otorgar respetabilidad y calidad de vida a los adultos mayores.

Según reportes de la prensa local, el equipo de transición del gobernante ya contacta a especialistas en salud y asistencia social para estructurar el nuevo despacho. Esta cartera se sumará a los 38 ministerios que integran actualmente la estructura ejecutiva brasileña.

Reconocimiento al respaldo electoral de la tercera edad

Lula vinculó directamente esta política pública con el decisivo apoyo que recibió de los adultos mayores en los comicios recientes. El jefe de Estado evocó las escenas registradas durante la segunda vuelta electoral, cuando numerosos ciudadanos cargaron en brazos a sus padres y abuelos hasta los centros de votación, a pesar de que el sufragio resulta facultativo en Brasil para los mayores de 70 años.

El mandatario expresó una profunda gratitud hacia este electorado y aseguró que ningún recurso económico compensa el compromiso cívico demostrado en las urnas. Las cifras oficiales de la Justicia Electoral respaldan esta valoración, pues los votantes mayores de 60 años representaron el 43,76 % del incremento total de participación en el balotaje.

Asimismo, un estudio poselectoral de la consultora Quaest reveló que Lula captó el 61 % de las preferencias dentro de este grupo etario. Con este margen, superó ampliamente el 39 % alcanzado por su contendiente en la segunda vuelta, el senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

Desmentido sobre nombramientos y defensa fiscal

Pese a confirmar la creación del nuevo despacho, el presidente rechazó las versiones que circulan en medios sobre supuestas designaciones para integrar su próximo gabinete. Lula calificó estos rumores como especulaciones y aseguró de manera tajante que aún no nombra a ningún ministro para la gestión que inicia en enero.

Finalmente, el gobernante respondió a las críticas opositoras respecto al costo operativo del aparato estatal y al manejo del presupuesto público. Lula sostuvo que la experiencia acumulada tras encabezar tres administraciones anteriores le otorga la solvencia necesaria para asegurar la responsabilidad fiscal de su gobierno.