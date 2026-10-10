Lula busca remontada electoral en reinicio de campaña en Brasil

En un ambiente festivo y cargado de firmeza política, una multitud compuesta por familias, jóvenes, adultos mayores y trabajadores acompañó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en una colorida caminata por las calles de Ceilândia.

La movilización marcó el reinicio activo de la campaña del Partido de los Trabajadores (PT) de cara al balotaje del próximo 25 de octubre, en el que Lula enfrentará al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El mandatario brasileño apeló a la unidad popular con el objetivo explícito de movilizar al electorado y evitar que el país caiga bajo el dominio de un proyecto alineado con sectores de la extrema derecha y el sionismo internacional.

Durante su recorrido, Lula enfatizó la necesidad de resguardar la soberanía nacional, proteger los recursos estratégicos del gigante sudamericano y frenar el retorno de modelos que atentan contra la clase trabajadora y la estabilidad democrática.

Una marea roja, verde y amarilla por la soberanía nacional

Desde las primeras horas del día, las calles de Ceilândia se tiñeron con los colores de la bandera de Brasil y el característico rojo del PT, entre el ondear de banderas con el número 13 y vítores dirigidos al mandatario.

Acompañado por Leandro Grass, candidato a la Gobernación del Distrito Federal, Lula recorrió la zona a bordo de un vehículo abierto para saludar a la multitud y enviar un firme mensaje de resistencia y esperanza.

Entre las consignas más coreadas destacaron “¡Viva Lula!”, “No a Bolsonaro” y el histórico “El pueblo unido jamás será vencido”. Durante su alocución, el presidente transmitió optimismo sobre la victoria en la segunda vuelta y convocó a sus simpatizantes a salir al paso para dialogar con cada ciudadano.

Propuestas laborales y movilización en zonas clave

En su discurso, el líder progresista ratificó compromisos sociales de trascendencia, como la abolición de la jornada laboral de 6×1 (seis días de trabajo por uno de descanso), medida orientada a garantizar un descanso digno a la clase trabajadora.

Asimismo, fustigó severamente las gestiones de sus opositores, reafirmando que Brasil no volverá a retroceder ni a quedar bajo el control de sectores salpicados por irregularidades.

La demostración de fuerza política en Ceilândia resulta estratégica dentro de la hoja de ruta del PT, al tratarse de un territorio donde la oposición obtuvo ventaja en la primera vuelta. Con este masivo acto de calle, la campaña de Lula busca consolidar la remontada, captar nuevos apoyos e impulsar un frente común en defensa de los derechos sociales, la soberanía y la paz en la región.