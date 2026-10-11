Lula llega corriendo a su acto de campaña en São Paulo

Este domingo se viralizaron imágenes de la llegada del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la avenida Paulista, en São Paulo, para pedirles a sus simpatizantes que redoblen esfuerzos y convenzan a quienes no votaron en la primera vuelta.

En las imágenes captadas por sus seguidores se ve al mandatario avanzando por las calles de la ciudad en un estado visiblemente enérgico, rodeado por una multitud de seguidores.

Luego de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, los movimientos estudiantiles y diversas organizaciones sociales de Brasil activaron un intensivo calendario nacional de manifestaciones con el objetivo de respaldar la candidatura a la reelección del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Las acciones, coordinadas por la Unión Nacional de Estudiantes, centros académicos y sindicatos, buscan dar continuidad y estructura a las asambleas y marchas espontáneas registradas tras los comicios del domingo 4 de octubre.

En su red social X, el presidente Lula asegura que «el poder del pueblo en las redes y en las calles ganará estas elecciones».

São Paulo, 11 de outubro de 2026.



A força do povo nas redes e nas ruas vai ganhar essa eleição.



Vamos juntos!



📸 @ricardostuckert pic.twitter.com/YepkjAfePA — Lula (@LulaOficial) October 11, 2026







