La Cámara de Diputados de Brasil aprobó este martes la propuesta de ajuste fiscal impulsada por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que contempla medidas para limitar el gasto público y ampliar la recaudación con el objetivo de generar un ahorro aproximado de 56.000 millones de reales para 2027, lo equivalente a aproximadamente 10.000 millones de dólares.

El proyecto, reseña el portal Sputnik, obtuvo 353 votos a favor, 128 en contra y tres abstenciones.

La iniciativa ya contaba con el respaldo del Senado, que la aprobó la semana anterior. Tras la votación en la Cámara Baja, los diputados revisan las propuestas de modificación presentadas por los partidos políticos.

El relator del proyecto, el diputado Mauro Benevides Filho, recomendó aprobar el texto enviado por el Senado sin modificaciones para evitar que el proceso legislativo se prolongue.

De introducirse cambios, la propuesta tendría que regresar a la Cámara Alta para una nueva revisión.

Entre las medidas centrales figura la reducción del límite de crecimiento real del gasto estatal, por encima de la inflación, del 2,5 % al 2 %, durante los años en que no se alcance la meta de déficit.

De igual forma, la propuesta amplía las facultades del Ejecutivo para bloquear gastos no obligatorios de los ministerios y elimina beneficios fiscales otorgados a distintos sectores económicos.