Macron anuncia restricciones en Francia tras los disturbios

El presidente francés, Emmanuel Macron, decidió restringir las manifestaciones en respuesta a los disturbios del 17 de octubre, convocando un Consejo de Defensa para implementar medidas de seguridad adicionales.

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, las autoridades podrán prohibir concentraciones no organizadas por sindicatos si representan un riesgo para el orden público, mientras que las marchas sindicales autorizadas deberán seguir rutas alternativas para proteger comercios y edificios públicos.

Macron enfatizó que no es el momento para manifestaciones y que se busca restablecer la calma en el país, así como atribuyó parte de los incidentes a grupos organizados que, según él, intentan desestabilizar la República.

Macron también destacó la importancia de mantener un diálogo sobre las demandas legítimas de la población, especialmente de la juventud.

En este sentido, recordó que este miércoles, el Gobierno sostuvo una reunión con los líderes sindicales. Este mismo encuentro, manifestó, se sostendrá este jueves con las fuerzas políticas y con los alcaldes de París, Marsella y Lyon, las tres ciudades más importantes del país y también de las más afectadas por los destrozos y pillajes.

Para evitar que se reproduzcan esas escenas que han dado la vuelta al mundo, Macron indicó que las fuerzas móviles de seguridad se desplegarán «intensamente» para que «su respuesta esté a la altura de la situación».

El jefe del Estado anunció la celebración este viernes de un Consejo de Defensa, bajo su presidencia, en el que se adoptarán «medidas adicionales» para la seguridad de la nación.

Además, indicó que se están llevando a cabo investigaciones para identificar a los responsables de los disturbios, con miles de detenidos y cientos de encarcelados.

Para prevenir nuevos disturbios, se incrementará en un 20% el despliegue policial, incluyendo refuerzos militares y unidades de élite.

El ministro del Interior, Jean-Didier Berger, confirmó que este aumento de efectivos se aplicará especialmente para el sábado, cuando se espera que continúen las movilizaciones.