La campaña electoral concluye este viernes, tras quince días de actos, mítines por toda España y en medio de las reacciones tras el último debate realizado este jueves.

Con Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español (Psoe) en Madrid, Alberto Núñez Feijóo por el Partido Popular (PP) en Sevilla, Santiago Abascal (Vox) en Valencia y Ada Colau (Frente Amplio) también en Madrid, los candidatos aprovechan las últimas horas para pedir el apoyo del electorado.

La jornada de cierre está marcada por las polémicas palabras que le dirigió el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la de Frente Amplio, Ada Colau, a la que acusó de quedarse «calladita» mientras el presidente del Gobierno «huía de Paiporta» durante su visita tras la dana.

Los electores españoles decidirán este domingo 29 de noviembre la conformación de un nuevo Gobierno en unas elecciones anticipadas que podrían poner fin a ocho años de gestión del presidente socialista Pedro Sánchez, según un análisis publicado este viernes por la agencia Associated Press (AP).‎‎

De acuerdo con el reporte de AP, la votación en España adquiere relevancia continental, en la antesala de procesos electorales en Francia, Italia y Polonia durante los próximos 12 meses, ya ​​que un eventual giro político alinearía al país con el bloque de centroderecha europeo en temas estratégicos.

Sánchez llama a votar con fuerza

Pedro Sánchez protagoniza su acto de cierre de campaña en la Caja Mágica en Madrid, un acto que se celebrará a las 18:00 horas (hora local), es decir, una hora antes del acto de cierre del PP. Compagina este cierre con el mitin realizado este viernes en Plasencia (Cáceres) a mediodía y con entrevista en la Cadena Ser por la mañana.

Sánchez ha aprovechado la última mañana de esta campaña electoral para viajar hasta Extremadura. Ningún líder nacional ha ido a esta comunidad autónoma en campaña, excepto él; un hecho que ha destacado el secretario general de los socialistas en la región, Álvaro Sánchez Cotrina.

Desde allí, Sánchez ha defendido los derechos de las mujeres y ha criticado abiertamente las palabras que dirigió el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, a la candidata del Frente Amplio, Ada Colau, en el debate de este jueves, cuando le dijo: «y tú, calladita», (tras la dana de Valencia).

Vamos a votar con fuerza este domingo.



Por los pensionistas, por la revalorización de las pensiones y por las pensiones del mañana.



Ya sabéis cuáles son las dos cifras: 75% de participación y 176 escaños para una mayoría en el Congreso.



¡Vamos a ganar el Congreso y el Senado… pic.twitter.com/YTXZY7mato — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 27, 2026

Feijóo dice que «arreglará» a España

El candidato del Partido Popular participó en un acto electoral en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) por la mañana y cierra la campaña con un mitin en Sevilla con el presidente andaluz, Juanma Moreno.

En un acto en L´Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Feijóo ha pedido «contestar en las urnas» a los «silencios» de Pedro Sánchez sobre su gestión estos años durante el debate de este jueves, al tiempo que ha prometido «verdad, decencia y gestión» si llega a la Moncloa.

Por otro lado, el PP ha presentado varias denuncias ante la Junta Electoral Central (JEC). Por un lado, ha denunciado a Rtve por lo que consideran que es una «falta de neutralidad informativa», y han exigido a la JEC «amparo urgente» ante la «omisión en sus informativos de hechos de evidente relevancia electoral».

España tiene un problema de Gobierno. Yo pido el voto para arreglarlo juntos. pic.twitter.com/2R3WdGFnKF — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) November 27, 2026

Abascal llama a «reconquistar el futuro»

Tras dos días sin mítines, Abascal protagonizó un acto en Tarancón (Cuenca) a mediodía y cierra su campaña con un mitin en la plaza de toros de Valencia a las 20:00 horas (hora local).

El líder de Vox ha hecho un alto en el camino en Tarancón (Cuenca) para hacer una atención a medios y dar un pequeño adelanto de lo que será su gran acto de cierre. Santiago Abascal ha vuelto a defender la prioridad nacional y ha reaccionado a la decisión de Bruselas de mostrarse en contra. «No nos sorprende que la Comisión Europea haya tumbado la prioridad nacional», ha valorado al ser preguntado por ello.

A juicio de Abascal, «las cosas están cambiando en estos momentos en toda Europa» y «ya hay una mayoría en el parlamento que no es la de siempre, de Psoe y PP». Es la que hay entre Patriotas, grupo al que pertenece Vox, y el PP. Está en manos del PP acabar con la discriminación de los europeos», ha enfatizado, poniendo la presión en su posible socio del Gobierno en un futuro.

Ayer los españoles pudieron ver que VOX tiene un proyecto para que España reconquiste su futuro.



Si quieres un cambio profundo y tranquilo, vota VOX. #EsSentidoComún pic.twitter.com/8hJqBzUYuX — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) November 27, 2026

Ada Colau: nos van a oír

Colau, por el Frente Amplio, da por finalizada la campaña con un acto en Madrid junto a los candidatos Emilio Delgado, Ernest Urtasun, Toni Valero y Verónica Martínez Barbero y los ministros Yolanda Díaz, Pablo Bustinduy y Mónica García.

Frente Amplio llega al último día de la campaña electoral con la satisfacción de sentirse ganador del debate de este jueves, en el que, según el portavoz de la campaña, Pablo Bustinduy, «Ada Colau ganó por goleada». En la formación tienen «esa sensación que solo dejan las cosas bien hechas» y confían en que serán «la gran sorpresa de este domingo electoral».

Esta alegría, sin embargo, se ha visto empañada por el fallecimiento de la última víctima de violencia machista. Durante el debate, Ada Colau pidió, sin éxito, que la extrema derecha condenara hechos como este. Durante una entrevista en La Sexta, la candidata ha justificado la incomodidad de Feijóo en esos instantes «porque quiere gobernar con Abascal» y «la agenda de Feijóo es la de Abascal».

El domingo, nos van a oír. https://t.co/PmXScViyx3 — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 27, 2026

Más de un millón de votos por correo

La Oficina de Correos ha admitido un total de 1.012.033 votos por correo para las elecciones generales del próximo domingo 29 de noviembre, lo que representa el 92,03% de las solicitudes recibidas, que han sido en total 1.099.691.

El número de votos emitidos supone un 8,86% más respecto a los comicios de noviembre de 2019, pero un 59,05% menos frente a las elecciones de 2023, marcadas por un volumen excepcional de votos por correo. Andalucía registra el mayor número de votos por correo, con 187.510, seguida de Madrid, con 134.105, y Catalunya, con 115.239.

Asimismo, y para garantizar la entrega de las papeletas en las mesas electorales, Correos ha informado de que desplegará un dispositivo especial el 29-N con más de 15.000 trabajadores y 7.400 vehículos. El operativo cubrirá las 61.033 mesas electorales distribuidas en los municipios españoles.