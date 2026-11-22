El presidente Nicolás Maduro felicitó a los estudiantes venezolanos en su día y les exhortó a que “ejerzan el derecho conquistado a una educación pública, gratuita, científica, humanista, patriótica y con valores”. A través de sus redes, el Presidente abogó por “una educación que forme integralmente una conciencia crítica frente a las amenazas de estos tiempos y cultive una conciencia superior de un pueblo educado, culto y libre”.

El jefe de Estado habló de la construcción de una nueva sociedad en cuyo camino es necesario abordar el impacto que tienen hoy día las redes sociales y el espacio que ha ganado la inteligencia artificial en nuestras vidas.

“Por eso, la nueva educación debe formar mentes creativas y científicas que dominen el conocimiento, la tecnología y la ciencia, con una ética orientada a lograr el desarrollo armónico y sano de la sociedad”, escribió Maduro, quien citó al científico Albert Einstein cuando dijo que “el valor de una educación universitaria no es el aprendizaje de muchos datos, sino el entrenamiento de la mente para pensar”.

Maduro dijo a los estudiantes que, junto a su esposa Cilia Flores, “vamos caminando a su lado (…) los amamos por ahora y para siempre”.