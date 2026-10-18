Maduro enaltece la consulta nacional como ejercicio de soberanía Popular

El presidente Nicolás Maduro destacó este domingo 18 de octubre la importancia de la Consulta Popular Nacional como un ejercicio de soberanía popular que permite a las comunidades decidir sobre sus necesidades y proyectos, mediante la participación protagónica del Poder Popular.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el jefe de Estado resaltó la unión y el compromiso de los ciudadanos en esta jornada, que también convoca a las juntas de condominio para impulsar iniciativas orientadas a atender las prioridades de sus comunidades.

«Domingo 18 de octubre, día de encuentro y ejercicio de la soberanía popular. Una jornada que reúne a las comunidades y a las juntas de condominio para decidir sobre sus necesidades y proyectos», escribió el mandatario venezolano en sus canal de Telegram.

Maduro expresó su confianza en la organización popular, representada en los más de 5.335 circuitos comunales, 4.000 comunas y más de 49.000 consejos comunales del país, una estructura que, señaló, nació del impulso del comandante Hugo Chávez y se ha sostenido durante 20 años de trabajo.

«Cilia y yo hoy caminamos junto a ustedes, como siempre, de la mano de la gente sencilla, con la gente de a pie», manifestó el mandatario en su publicación, en la que también reafirmó su compromiso de continuar acompañando a las comunidades.

Destacó la unidad y la participación ciudadana como pilares para avanzar en la construcción colectiva de soluciones, al tiempo que agradeció a los venezolanos por su compromiso con esta jornada de consulta popular.

«Sentimos que estamos unidos más que nunca en nuestro espíritu, en nuestra fe y en la acción para seguir caminando juntos en cada comunidad, como gente de a pie que somos», afirmó.

Un total de 12.769 mesas electorales están listas en todo el país para la Segunda Consulta Popular Nacional 2026.

Para esta jornada se habilitaron 11.495 centros electorales y se contará con 36.000 miembros de mesa comunitarios, quienes tendrán el acompañamiento técnico del Consejo Nacional Electoral (CNE).