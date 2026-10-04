El diputado Nicolás Maduro Guerra expresó que tras 9 meses del secuestro del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores, que no descansará hasta verlos volver. Foto IG: @maduroguerra
InicioPolíticaMaduro Guerra ratifica compromiso por liberación y retorno de su padre y...
Política

Maduro Guerra ratifica compromiso por liberación y retorno de su padre y de Cilia Flores

El parlamentario calificó como una medida arbitraria del Gobierno estadounidense el procedimiento judicial que se ejecuta contra el presidente Maduro y Cilia

Últimas Noticias
Añade Últimas Noticias a tu Google

El diputado Nicolás Maduro Guerra ratificó este sábado su compromiso de mantener las acciones políticas e institucionales para lograr la liberación y el retorno al país de su padre, el presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores, al cumplirse nueve meses de su detención y secuestro por parte de la administración Trump.

A través de sus redes sociales, el parlamentario calificó como una medida arbitraria del Gobierno estadounidense el procedimiento judicial que se ejecuta contra el presidente Maduro y su esposa en tribunales de esa nación. Asimismo, instó a las fuerzas sociales a mantener la unidad interna y la continuidad de las acciones.

«Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y nosotros, Dios mediante, ¡venceremos!», expresó Maduro Guerra.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Artículo anterior
Venezuela ratifica en la OPEP+ su compromiso con la estabilidad del mercado energético global
Artículo siguiente
Flávio Bolsonaro avanza sobre Lula con el 88.85% del escrutinio