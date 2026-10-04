Maduro Guerra ratifica compromiso por liberación y retorno de su padre y de Cilia Flores

El diputado Nicolás Maduro Guerra ratificó este sábado su compromiso de mantener las acciones políticas e institucionales para lograr la liberación y el retorno al país de su padre, el presidente Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores, al cumplirse nueve meses de su detención y secuestro por parte de la administración Trump.

A través de sus redes sociales, el parlamentario calificó como una medida arbitraria del Gobierno estadounidense el procedimiento judicial que se ejecuta contra el presidente Maduro y su esposa en tribunales de esa nación. Asimismo, instó a las fuerzas sociales a mantener la unidad interna y la continuidad de las acciones.

«Por la juventud, por la vida, por nuestros abuelos y abuelas, por el futuro que nos espera, esta lucha continúa y nosotros, Dios mediante, ¡venceremos!», expresó Maduro Guerra.