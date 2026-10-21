Malamañoso alteraba nóminas para hurtar dinero

El Cicpc informó sobre la detención de dos hombres presuntamente incursos en hurtos contra las empresas donde laboraban. Uno de los detenidos está identificado como David Alberto Araujo Marín, de 47 años de edad, quien se desempeñaba como administrador de una empresa ubicada en La Yaguara, Caracas.

El trabajo de investigación de la delegación municipal La Vega señala a Araujo Marín como incurso en el delito de apropiación indebida de dinero propiedad de la empresa para la que trabajaba.

De acuerdo con el reporte publicado por el Cicpc, Araujo, valiéndose de sus funciones como administrador de la empresa, alteraba la nómina de los pagos semanales de los trabajadores para luego contactarlos y solicitarles la devolución de la diferencia del pago a su cuenta personal, haciendo uso y goce de este dinero y perjudicando el patrimonio económico de las víctimas. Araujo fue puesto a la orden del Ministerio Público.

Y los agentes de la Delegación Municipal San Felipe (Yaracuy) lograron la aprehensión de Yhormy Anthony Arteaga Arias (30) por el delito de hurto en una empresa.

Luego de realizar labores de campo, materializaron la captura del delincuente en el sector San Miguel Norte, del municipio Independencia, estado Yaracuy, tras determinarse que sustrajo mercancía de valor de manera hábil, con la finalidad de comercializarla, dice el reporte policial.

Durante el procedimiento policial, las comisiones lograron recuperar parte de la mercancía hurtada, describe el informe del Cicpc. l