Marco Rubio activa “colaboración discreta” con la CIA para derrocar al gobierno de Cuba

En un hecho que configura una abierta injerencia en los asuntos internos de un Estado soberano, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó públicamente este viernes a promover un «cambio de Gobierno» en Cuba mediante una «colaboración discreta con la CIA».

La declaración representa una nueva transgresión de los principios fundamentales del Derecho Internacional y de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíben estrictamente la intromisión en la soberanía y la autodeterminación de las naciones.

El mensaje, difundido por Rubio a través de su cuenta en la red social X, se produce en el marco de una retórica crecientemente hostil e injerencista por parte de la administración estadounidense contra el gobierno de la isla.

«Para quienes buscan generar un cambio positivo en Cuba, este es el momento (…) aprovechen esta oportunidad para crear el cambio que desean mediante una colaboración discreta con la CIA», escribió Rubio, haciendo una apología directa al espionaje y la subversión interna en territorio extranjero.

Amenazas militares e intromisión sistemática

La incitación del jefe de la diplomacia estadounidense se alinea con las recientes y preocupantes declaraciones del presidente Donald Trump. Durante un acto público en Florida, Trump amenazó de forma explícita con desplegar la Armada de EEUU hacia la isla caribeña para forzar la capitulación de sus autoridades, asegurando que posteriormente enviaría a Rubio a «cerrar el acuerdo» e imponer las condiciones de Washington.

Estas acciones forman parte de un engranaje coercitivo diseñado y ejecutado por la Casa Blanca —con Rubio como uno de sus principales arquitectos— que atenta contra las normas elementales de la diplomacia y las relaciones entre Estados pacíficos.

Asfixia económica y violación del Derecho Internacional

Desde el inicio de su actual mandato, el Gobierno estadounidense ha intensificado la presión unilateral e ilegal sobre La Habana mediante sanciones coercitivas unilaterales dirigidas contra empresas, altos funcionarios y el propio presidente cubano, Miguel Díaz-Canel.

Impusieron un cerco y bloqueo energético diseñado para cortar el suministro de combustible hacia la isla tras el secuestro del presidente venezolano Nicolás Maduro, impactando de forma directa en la población civil.

Al apelar de manera abierta al uso de servicios de inteligencia extranjeros y amenazar con el despliegue de fuerza militar para forzar un cambio de régimen, la administración estadounidense rompe unilateralmente con los marcos regulatorios internacionales, sentando un peligroso precedente de atropello a la soberanía de los pueblos y a la convivencia pacífica internacional.