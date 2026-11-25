La movilización se desarrolla en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer para exigir la erradicación de la violencia de género, así como medidas efectivas que garanticen su integridad y el acceso oportuno a la justicia en el país.

Bajo la consigna “Alzamos la voz juntas para seguir erradicando la violencia contra la mujer”, movimientos sociales y ciudadanas recorren el tramo de la Plaza La Candelaria hasta la esquina de Padre Sierra en la capital.

La convocatoria, impulsada por la ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, Yelitze Santaella, se realizó a toda la población caraqueña con el objetivo de que participen pacíficamente en la visibilización de la lucha contra todo tipo de agresión y consolidar una cultura de paz e igualdad.

Como parte de la agenda conmemorativa del Mes Violeta, la jornada integra espacios de difusión cultural y entrega de libros y materiales formativos orientados a la prevención de la violencia de género, la defensa de los derechos humanos de las mujeres y el empoderamiento femenino.

«Alma de Mujer» visibiliza el papel de las juezas de paz

El trabajo de las juezas de paz en la resolución de conflictos, el diálogo y la convivencia comunitaria centró la emisión especial del programa radial «Alma de Mujer», transmitido este martes por Radio Miraflores desde La Candelaria, Caracas.

Conducido por la ministra para la Mujer, Yelitze Santaella, y la periodista Anahí Arizmendi, el espacio reunió a lideresas comunitarias y autoridades para compartir experiencias en favor de la conciliación y la igualdad de género.

Durante la jornada, las juezas de paz Elizabeth Ravelo de Fagúndez, Jenny Orozco y Susana Da Silva, junto a la enlace política Angélica Ponce, explicaron cómo median en conflictos vecinales, familiares y de condominios.

La ministra Santaella instó a las juezas y defensoras comunales a fortalecer el acompañamiento a las víctimas de violencia y a acudir a las instituciones del Estado para recibir protección. Además, informó que el Centro de Atención Integral a la Mujer y Parto Humanizado de La Candelaria suma 3.312 atenciones en sus primeros cuatro meses, ofreciendo servicios gratuitos de medicina general, pediatría, psicología, nutrición, fisioterapia y ginecología.

En el marco del Mes Violeta, la titular de MinMujer destacó el despliegue de más de 1.606 Puntos Violeta —con capacidad para atender a más de 40.150 personas— y proyectó su instalación en las 5.336 comunas del país.

Por su parte, la viceministra de Desarrollo Productivo de la Mujer, Maryury Bargiela, resaltó el protagonismo femenino en la economía nacional. Informó que, a cinco años de la creación del Programa Emprender Juntos, el 68 % de los emprendimientos en Venezuela están liderados por mujeres y el 73 % corresponden a iniciativas juveniles, cifras que evidencian su aporte clave al desarrollo productivo.

Al cierre, la ministra Santaella agradeció el compromiso de las juezas de paz y convocó a todas las venezolanas, sin distinción política.