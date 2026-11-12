Más de 140 empresas participan en la Feria de Empleo y Oportunidades 2026 en Aragua

El impulso al empleo joven en Aragua tomó fuerza este jueves 12 de noviembre con la participación de más de 140 organizaciones públicas y privadas en la Feria de Empleo y Oportunidades 2026, un evento inaugurado por la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) en los espacios del Fórum Bicentenario para conectar directamente el talento emergente con las demandas reales del aparato productivo nacional, sumando además el dinamismo de medio centenar de emprendimientos locales apostados en las áreas externas del recinto.

Esta vitrina laboral, que se extenderá hasta este viernes 13 bajo una modalidad de acceso libre para estudiantes de cualquier período académico, profesionales egresados y público externo, ha sido concebida para integrar el reclutamiento activo con la actualización de conocimientos, permitiendo que los asistentes consignen sus síntesis curriculares, participen en rondas de entrevistas presenciales en tiempo real y asistan a 14 conferencias especializadas en tendencias del mercado y desarrollo de competencias.

La instalación oficial de esta jornada estuvo encabezada por las autoridades de la casa de estudios, quienes estuvieron acompañadas por representantes de instituciones regionales como el Circuito Judicial Penal del estado Aragua y la Autoridad Única de Turismo de la entidad, consolidando así el respaldo interinstitucional a esta iniciativa de inserción profesional.

Al ofrecer un balance de la convocatoria, la rectora Edilia Papa explicó que este despliegue empresarial es el resultado de cuatro meses de gestiones en los que se extendieron invitaciones a cerca de 250 corporaciones de todo el país, superando las expectativas iniciales de la institución y demostrando que la alianza estratégica entre la academia y el sector productivo constituye un binomio fundamental para el crecimiento socioproductivo y la captación de talento humano calificado.

Durante el encuentro los reclutadores lograron procesar decenas de perfiles y concretar más de 40 entrevistas laborales en los cubículos habilitados, una experiencia valorada positivamente por los jóvenes asistentes, quienes destacaron la oportunidad de interactuar cara a cara con los empleadores para proyectar sus perfiles profesionales y descubrir rutas concretas de inserción en el mercado de trabajo.