Más de 400 créditos han aprobado para los damnificados por los terremotos

El presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV), Pedro Pacheco, afirmó que se han aprobado hasta la fecha más de 400 créditos para los damnificados por los terremotos del pasado 24 de junio.

“Hemos visto una activación de ese crédito (social) en los últimos meses en forma significativa, ya hay más de 400 créditos aprobados”, señaló tras una entrevista en un medio radial.

Pacheco sostuvo que ese crédito son para las personas que vivían en La Guaira o en otras entidades afectadas por el doble terremoto, y recalcó que se flexibilizaron las condiciones para las personas que perdieron sus documentos durante el desastre.

El tema eléctrico y la cartera de créditos

En otro tema, Pedro Pacheco consideró que en 2 o 3 años, “se va a mejorar sustancialmente el problema eléctrico, la producción petrolera va a crecer, y habrá leyes más actualizadas y adaptadas a la realidad que vive el país”.

Finalmente, comentó que en el último cierre contable del sistema bancario, el pasado 30 de septiembre, la cartera de créditos superó los US$ 4.000 millones.