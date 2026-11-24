Alrededor de 5.000 ciudadanos españoles residentes en Venezuela acudieron a las urnas durante los primeros tres días de votación exterior, marcando un ritmo de participación similar al registrado en los comicios generales de 2023. La diáspora ibérica en el país suramericano movilizó sus sufragios en los centros habilitados en Caracas y Valencia (estado Carabobo), donde el proceso transcurrió con total normalidad y sin incidentes.

La mayor afluencia de electores en territorio venezolano se concentró durante el primer fin de semana de jornada, especialmente el domingo, cuando cerca de 1.800 personas hicieron largas filas en la capital para depositar su papeleta. Pese al movimiento constante en las sedes consulares, estos 5.000 votos representan apenas el 4 % de las 121.000 personas inscritas en el censo electoral en Venezuela, cifra que aún busca superar el 7,49 % de participación alcanzado en 2023 (8.800 sufragios).

Aunque Venezuela figura como uno de los países latinoamericanos con mayor padrón electoral español y ocupa el séptimo puesto a nivel mundial —solo detrás de Argentina, Francia, Estados Unidos, México, Reino Unido y Brasil—, su censo experimentó una reducción notable en los últimos años debido a la crisis política local y la emigración de miles de ciudadanos registrados. Los residentes en el exterior tienen plazo hasta el jueves 26 de noviembre para emitir su voto presencial en las oficinas consulares.

Escenario electoral para el domingo 29

La participación de la comunidad española en Venezuela antecede a la jornada decisiva del próximo domingo 29 de noviembre, fecha en la que España celebrará elecciones generales para renovar tanto el Congreso de los Diputados como el Senado.

La correlación de fuerzas que surja de estas cámaras definirá quién ocupará la presidencia del Gobierno español.

En la contienda por el Ejecutivo compiten el actual presidente, Pedro Sánchez, como abanderado del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), frente al líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, por el Partido Popular (PP). El abanico político se completa con la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al frente del Frente Amplio a la izquierda de los socialistas, y Santiago Abascal como candidato de la formación de extrema derecha VOX.