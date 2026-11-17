Un total de 5 mil 249 personas se han beneficiado de los «Comedores de Alimentación Mamá Rosa» en todo el país

Así lo informó la directora de Proyectos Sociales de la Fundación por la Paz y la Vida, Skarlen Mariño López, durante un programa radial.

Mariño, precisó que desde mayo «5 mil 249 personas beneficiarias entre adultos y niños, han recibido la ingesta nutricional de los, «Comedores de Alimentación Mamá Rosa» ubicados en las Grandes Bases de Paz del país».

Asimismo, explicó que mediante un trabajo en conjunto entre el Comité de Alimentación y el Instituto Nacional de Nutrición (INN), en todo el país se realiza un estudio del peso y de la talla de cada persona beneficiaria de esta ingesta calórica, para determinar si su condición física requiere que reciba esta ayuda social.

La titular de la cartera de proyectos sociales, comentó que la iniciativa «Comedores de Alimentación Mamá Rosa» es parte de un plan integral el cual se basa en elevar el nivel calórico nutricional de las personas en situación de vulnerabilidad, para garantizar las condiciones físicas necesarias que le permitan reinsertarse a la sociedad mediante labores productivas del escenario laboral y del ámbito educativo.

«Precisamente nosotros que creemos en el Socialismo, nosotros que creemos en que el centro debe ser el ser humano y no el capital nosotros debemos promover sanamente la luz, no solamente el alimento, sino también darles nuevamente valores de amor y de solidaridad a estas personas», destacó la integrante del Movimiento la Paz y la Vida quien añadió que en las Grandes Bases de Paz de todo el país también se les brinda a las personas beneficiarias diversos planes de atención psicológica, social y deportiva, entre otras.