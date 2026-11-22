La Isla de Margarita fue escenario del Gran Fondo de Margarita, edición “La Perla del Caribe”, donde más de 550 ciclistas de alto rendimiento y amantes del ciclismo de diversas regiones de Venezuela pedalearon en una ruta exigente de 130 kilómetros, que puso a prueba la resistencia, el espíritu de camaradería y el entusiasmo de todos los participantes.

Entre los protagonistas destacados estuvo el reconocido ciclista colombiano Rigoberto Urán, quien acompañó a los corredores desde el inicio hasta el final del recorrido. Su presencia no solo aportó un valor internacional al evento, sino que también motivó a deportistas locales y nacionales a dar lo mejor en cada tramo, disfrutando de los impresionantes paisajes que ofrece la isla de Margarita.

La competencia no solo se destacó por el esfuerzo físico de sus competidores, sino también por la promoción de la región insular como destino ideal para eventos deportivos de gran envergadura.

El ciclista colombiano Rigoberto Urán marcó el inicio de la jornada. Fotos: Alcaldía de Arismendi

La convocatoria logró atraer a cientos de visitantes, impulsando el turismo deportivo y consolidando a Nueva Esparta como un punto clave en el calendario nacional de actividades deportivas.

El Gran Fondo de Margarita reafirma así su importancia como plataforma para el desarrollo del ciclismo en Venezuela, impulsando el deporte y fortaleciendo el vínculo entre comunidades a través del respeto, la pasión y el deporte.