Más de 7 mil familias de Nueva Esparta se beneficiaron con el Plan Venezuela Alimenta

Más de 7200 familias de nueve comunas de Nueva Esparta se beneficiaron con el despliegue del Plan Venezuela Alimenta, una estrategia del Gobierno nacional para fortalecer la seguridad alimentaria en el país y lograr el objetivo de hambre cero en el territorio.

​El operativo tuvo como propósito principal abastecer de rubros de primera necesidad a las familias insulares articulando esfuerzos entre las autoridades nacionales, regionales y el poder popular organizado.

Compromiso con el pueblo insular

La jornada que se llevó a cabo en la comuna Valle de Santa Lucía, en la capital neoespartana, contó con la presencia y supervisión de la gobernadora del estado, Marisel Velásquez, junto alcalde del municipio Arismendi, Alí Romero y autoridades regionales del Ministerio de Alimentación, quien enfatizó la trascendencia de mantener un despliegue constante de atención social para contrarrestar la especulación en el mercado alimentario y proteger el ingreso de las familias neoespartanas.

​Durante su intervención, la mandataria regional reafirmó el compromiso de su gestión con la distribución directa en los once municipios de la entidad. «Seguimos desplegados en cada rincón de nuestra hermosa isla de Margarita y Coche para garantizar que los alimentos lleguen directo del productor al hogar neoespartano, sin intermediarios y a precios verdaderamente solidarios. El Plan Venezuela Alimenta es una respuesta concreta del Gobierno Bolivariano para proteger a nuestro pueblo y consolidar la soberanía alimentaria en la región», aseveró la gobernadora Velásquez.

​La voz de la comunidad: «Precios solidarios y atención directa»

​Durante el recorrido por la feria alimentaria, los asistentes manifestaron su apreciación respecto al acceso directo a la proteína vegetal y animal, así como a otros rubros de la canasta básica. Faustino García, residente del municipio Arismendi, destacó la diferencia de costos en comparación con los comercios privados tradicionales.

«Compré un combo que contiene harina, arroz, pasta y un pollo por 9 mil bolívares. La feria tiene de todo: jamón, queso, chuleta, verduras, pollo, leche, de todo. Esto es buenísimo, ojalá sea mensual para que la gente no tenga que ir a esos establecimientos donde la cosa está más cara», expresó García.

​Cobertura institucional y continuidad

​El despliegue forma parte de un cronograma nacional de atención priorizada que busca impactar periódicamente a las zonas de mayor requerimiento social en el territorio venezolano. Representantes institucionales en la entidad insular confirmaron que este tipo de abordajes continuarán realizándose de forma progresiva en los distintos municipios del estado Nueva Esparta durante las próximas semanas.