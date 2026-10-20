Más de 700 planteles listos para retomar clases en Panamá tras el sismo

El Ministerio de Educación (Meduca) anunció que los estudiantes de 770 centros escolares en 12 regiones educativas del país retomarán las clases de manera progresiva a partir del miércoles 21 de octubre, como parte de las medidas adoptadas tras el sismo del pasado 9 de octubre.

Mientras tanto, las autoridades mantienen la asistencia a más de 22.000 colegios afectados y las evaluaciones de viviendas e infraestructuras.

El ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, anunció que el personal docente regresa este martes para garantizar la continuidad de la enseñanza en las aulas. Las clases se mantienen suspendidas en Coclé, Veraguas, Herrera y Los Santos, informaron medios locales.

El sismo y sus réplicas obligaron a reforzar las revisiones de seguridad antes de reanudar las actividades escolares. La recuperación también depende de la reparación de viviendas, la evaluación de edificios públicos y la atención a las familias damnificadas.

Las inspecciones realizadas por las autoridades panameñas abarcaron más de 9.200 viviendas y unas 30.200 personas. Los equipos técnicos determinaron qué inmuebles podían volver a ocuparse, cuáles requerían reparaciones y cuáles debían reconstruirse. También evaluaron más de 800 escuelas. La delegación venezolana inspeccionó centros educativos en la provincia de Herrera para contribuir a su pronta recuperación.

Las inspecciones coincidieron con condiciones meteorológicas adversas. Sinaproc reportó daños estructurales, caída de árboles e inundaciones aisladas en Panamá Norte y sectores de Pedregal, mientras mantuvo un aviso por lluvias intensas, tormentas eléctricas y vientos hasta la noche del 21 de octubre.

Las labores de recuperación incluyen atención a grupos vulnerables, entre ellos cerca de un centenar de embarazadas y más de 1.200 personas con discapacidad. Los equipos continúan las inspecciones en Bocas del Toro, Chiriquí y Panamá.