Más de 74.500 muertos deja hasta el momento la ofensiva israelí en Gaza

Al menos ocho palestinos murieron y varios resultaron heridos este domingo en bombardeos de las fuerzas israelíes contra distintos puntos de la Franja de Gaza, informó la agencia palestina Wafa.

Fuentes médicas citadas por la agencia señalaron que cinco personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque realizado por un dron israelí contra la zona de Al-Mawasi, en Jan Yunis, al sur del enclave.

En otro bombardeo, tres palestinos, entre ellos un niño de 3 años, perdieron la vida y varios más resultaron heridos, cuando las fuerzas israelíes atacaron una concentración de personas detrás del centro comercial Taj Mall, en la calle Al-Thawra, al oeste de la ciudad de Gaza.

Zaher al Waheidi, director del departamento que registra los decesos y portavoz del Ministerio de Salud de Gaza, confirmó a la agencia de noticias EFE, que un palestino falleció a causa de las heridas sufridas tras un ataque israelí previo contra el barrio de Tel al Hawa, al suroeste de la ciudad de Gaza (norte del enclave palestino).

Intensos bombardeos de artillería israelí también golpearon las zonas orientales de la ciudad de Gaza y las áreas al oeste de Beit Lahia, según la agencia de noticias Wafa, que reportó que embarcaciones de la Marina de Israel «continúan disparando hacia la costa de la ciudad».

El Ejército israelí no se ha pronunciado hasta el momento sobre estos nuevos ataques.

Más de 74.500 palestinos muertos

Pese al alto el fuego que entró en vigor el pasado 10 de octubre de 2025, 1.580 palestinos han muerto por ataques y fuego israelí en la Franja de Gaza, sin contar los decesos registrados hoy.

Desde octubre de 2023, Israel ha matado a 74.594 gazatíes, según datos del Ministerio de Sanidad local, la mayoría civiles y, entre ellos, a más de 20.000 menores de edad.

Con cerca del 90% de la infraestructura devastada, al menos 1.8 millones de palestinos siguen desplazados, la mayoría en tiendas de campaña cerca del mar Mediterráneo, donde afrontarán su cuarto invierno.