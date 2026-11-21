El gobernador del estado La Guaira, José Alejandro Terán, informó sobre el despliegue de jornadas de distribución de alimentos y atención social en el estado La Guaira, destacando la entrega de más de 47 toneladas de rubros alimenticios destinadas a más de 8.500 familias.

Según las declaraciones ofrecidas a VTV, el mandatario regional dijo desde el territorio de la comuna San Miguel Arcángel, en la parroquia Maiquetía, que estas actividades forman parte del plan «Venezuela Alimenta», cuyo objetivo es estimular la producción local y ofrecer productos como hortalizas, frutas, legumbres, víveres y proteínas a precios accesibles.

Terán señaló que, además del expendio de alimentos —que incluye los ingredientes tradicionales para la elaboración de hallacas—, el operativo contempla jornadas de atención médica y protección social. Estas acciones se desarrollan de manera articulada entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud, la gobernación, la alcaldía y las organizaciones comunales, con énfasis en la atención a mujeres embarazadas y adultos mayores.

Cabe señalar que se estima que este fin de semana se realicen más de 40 ferias alimenticias en distintas zonas, alcanzando una distribución total superior a las 280 toneladas de productos.En la logística de los operativos, participan también las voceras comunales e instituciones regionales brindan acompañamiento y herramientas a estas estructuras locales.