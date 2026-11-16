Más de 80 familias se benefician con la instalación de nuevos transformadores en Lara

La Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) ejecutó la instalación de dos nuevos transformadores de 37,5 kVA cada uno en el sector 19 de Abril Concepción 1, perteneciente a la comunidad El Jebe, en la parroquia Catedral del municipio Iribarren.

Esta labor tiene como objetivo principal optimizar y dar continuidad a la distribución de energía en esta zona ubicada al noroeste de la capital larense.

De acuerdo con la información difundida a través de la cuenta oficial de la estatal eléctrica en la red social Instagram, las cuadrillas operativas desplegadas en el lugar realizaron las maniobras técnicas integrales necesarias para la puesta en marcha de los equipos.

Los trabajos abarcaron la adecuación de los sistemas de protección, el tendido de cableado, el sistema de puesta a tierra y los ajustes finales de ambas unidades de potencia.

Con la operatividad de estos equipos, se logra estabilizar y mantener el suministro eléctrico de manera directa para más de 80 familias que hacen vida en este sector barquisimetano.

Al respecto, Marisol Álvarez, habitante de la comunidad, destacó la rápida respuesta institucional y agradeció la ejecución de estas labores técnicas, señalando que la medida resulta fundamental para el bienestar de los vecinos de El Jebe.