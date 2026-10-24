Más de 87 mil contribuyentes pasan de especiales a ordinarios

El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) estableció nuevos criterios para determinar las categorías de contribuyentes especiales y ordinarios, medida oficializada en la Gaceta Oficial número 43.485 con fecha 22 de octubre de 2026.

Con la aplicación de estas normas, un grupo superior a los 87 mil contribuyentes que figuraban como especiales pasaron a la categoría de ordinarios. La reestructuración busca acompañar el crecimiento de pequeños y medianos comerciantes, emprendedores y profesionales de libre ejercicio.

El superintendente del Seniat, Román Maniglia, señaló que la adecuación responde a lo anunciado por la presidenta Delcy Rodríguez. Detalló que el intercambio de datos entre entes gubernamentales permitió desarrollar un sistema de valoración precisa para el sector comercial.

Interconexión y modernización del sistema

El ente recaudador también incorporó a la categoría de contribuyentes especiales a los actores económicos que cumplen con los requisitos estipulados en la nueva normativa, tras completar los procesos de verificación correspondientes.

Maniglia indicó que las acciones se enmarcan en la estrategia “MODA Seniat”, orientada a la modernización, digitalización y automatización de la plataforma tributaria para impulsar la eficiencia en la gestión fiscal del Estado.

Este viernes, Maniglia informó que fue publicada en Gaceta Oficial la no obligatoriedad del uso de máquinas fiscales a los efectos de la facturación.

“Tal como lo anunció nuestra presidenta Delcy Rodríguez, se instruye la no obligatoriedad del uso de máquinas fiscales a los efectos de la facturación. Seguimos avanzando en la ruta de disminuir las barreras para la formalización de todos los sectores, especialmente a los más pequeños, emprendedores y pymes, así como facilitar el acceso a los nuevos modelos tecnológicos que permiten mayor eficiencia en la gestión y menores costos asociados”, informó Maniglia en sus redes sociales.