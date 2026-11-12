Más de 970 indígenas yanomami recibieron atención médico-asistencial en Amazonas

Un total de 972 habitantes del pueblo originario yanomami recibieron atención médica gratuita en la comunidad indígena Platanal, parroquia Mavaca, municipio Alto Orinoco del estado Amazonas, durante una jornada de asistencia integral.

De acuerdo con una publicación del Ministerio para la Salud en sus redes sociales, el operativo permitió brindar servicios de salud a familias de Platanal y de otras ocho comunidades cercanas: Paramaconi, Hemarey, Pookohi, Koshekapiwei, Pori Pori, Yopal, Guacamaya y Kashora.

Durante el despliegue, indicó el coordinador de Salud Indígena, doctor Freddy Pérez, se distribuyeron 1.263 unidosis de medicamentos, como parte de las acciones dirigidas a fortalecer la cobertura del Sistema Público Nacional de Salud (Spns) en las comunidades indígenas del estado Amazonas.

La jornada incluyó consultas de medicina general, atención de la ruta materna, control de presión arterial, inmunización, pruebas de diagnóstico rápido para malaria y desparasitación.