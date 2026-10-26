“Me llevo bien con Lula”: La reacción de Trump tras las elecciones de Brasil

Tras el triunfo del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, el mandatario estadounidense Donald Trump declaró este 26 de octubre que no dirige Brasil, pero expresó cuestionamientos sobre el proceso. A pesar de haber respaldado al candidato ultraderechista Flávio Bolsonaro durante la campaña, Trump aseguró ante los medios: “Yo no dirijo Brasil: dirijo EE.UU. Simplemente me parece que las elecciones… A ver, me cae bien Lula, me llevo muy bien con él”.

No obstante, el líder estadounidense lanzó duras críticas hacia la logística de los comicios. “El proceso electoral dejó una muy mala impresión”, afirmó Trump, cuestionando en particular “la forma en la que se contabilizaron los votos” y la prórroga concedida por las autoridades electorales tras las solicitudes de ambas campañas, un ajuste que catalogó como “muy extraño”.

A contrapelo de sus previas demostraciones de apoyo público hacia el candidato oficialista, Trump sostuvo que no se posicionó “a favor de ninguno de los bandos”. Sin embargo, insistió en poner en duda la legitimidad del resultado al declarar que, a su parecer, “sinceramente, parecía otra elección manipulada” que dio “una imagen terrible” al mundo. “Las elecciones tienen que ser indiscutibles, y a mí me pareció que se vieron muy mal”, sentenció el mandatario.

Por su parte, los datos oficiales del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) confirmaron una victoria irrefutable para Lula da Silva con el 100 % de las secciones totalizadas. El candidato progresista obtuvo el 51,79 % (64.256.232 votos) frente al 48,21 % (59.826.041 votos) de Flávio Bolsonaro, marcando una clara diferencia de más de 4,3 millones de sufragios a favor de Lula.

A pesar de los contundentes números respaldados por la autoridad electoral, Flávio Bolsonaro desconoció los resultados del proceso democrático y se negó a admitir su derrota. El aspirante conservador anunció que recurrirá a su equipo legal para solicitar la anulación de la jornada bajo el alegato de que algunas casillas cerraron antes de hacerse extensiva la prórroga, sosteniendo que es «imposible reconocer el resultado de las elecciones», una postura asumida sin haber presentado prueba alguna que demuestre irregularidades o alteración en el cómputo final de los votos.