El Mercado Mayorista de Coche recibió el pasado domingo un total de 3.150 toneladas de alimentos frescos, transportadas en 769 camiones de carga, informó el Instituto de Mercados Municipales de Caracas (Inmerca) a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el reporte, reseñado en redes sociales, el rubro frutícola encabezó el ingreso de mercancía, con más de 1.200 toneladas, por encima del volumen registrado en productos básicos, mientras que la papa mantuvo su flujo habitual, con 332 toneladas despachadas durante la jornada.

En cuanto a la procedencia de los alimentos, los estados Barinas, Apure y Zulia concentraron el 73% de la lechosa que ingresa al centro de acopio para abastecer el consumo de la población capitalina.

Inmerca destacó que el seguimiento constante a estas operaciones permite ofrecer información sobre el movimiento comercial del mercado.

«Con este monitoreo permanente, Inmerca ofrece datos transparentes sobre el flujo comercial y asegura el acceso directo de los ciudadanos a los rubros de la cesta básica», señaló la institución.

El balance refleja la movilización de productos agrícolas desde distintas regiones del país hacia uno de los principales centros de distribución de alimentos de Caracas.