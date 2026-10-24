Metro de Caracas prestará servicio especial por eventos en La Rinconada

El Metro de Caracas y el Metro de Los Teques desplegarán un operativo especial de transporte nocturno durante la madrugada de este 25 de octubre. Esta medida facilitará el traslado de miles de aficionados que asistirán a los eventos deportivos y musicales programados en el complejo de La Rinconada, asegurando un retorno rápido y eficiente hacia sus hogares.

Las autoridades de ambos sistemas de transporte establecieron un horario extendido que comenzará a las 11:00 de la noche del 24 de octubre y culminará a la 1:00 de la madrugada del 25 de octubre. El plan contempla una logística coordinada para canalizar el flujo masivo de pasajeros que asistirá al encuentro del béisbol venezolano entre Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes, así como a los espectáculos musicales de la zona.

La dinámica de viaje operará bajo condiciones específicas para agilizar el movimiento del público tras finalizar los eventos. La estación La Rinconada funcionará como el único punto habilitado para el embarque de usuarios en el sistema subterráneo.

Por su parte, el resto de las estaciones del sistema Metro de Caracas y Metro de Los Teques prestarán servicio exclusivamente para el desembarque de pasajeros. Quienes viajen hacia sus destinos finales saldrán directamente por las puertas de servicio de cada estación, manteniendo el acceso cerrado para nuevos ingresos.

Resguardo policial y patrullaje en todo el recorrido

El dispositivo de movilidad cuenta con un amplio plan de resguardo integral en vagones, andenes y accesos principales. Los organismos de seguridad mantendrán presencia constante durante todo el rango horario para resguardar a la ciudadanía.

Efectivos de la Guardia Patrimonial, la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana coordinarán la vigilancia en todas las líneas. Este despliegue conjunto asegurará la integridad de los viajeros y mantendrá el orden público durante todo el trayecto de regreso.