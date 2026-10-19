México exige investigar muerte de un connacional detenido por ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México exigió esclarecer la muerte de un connacional en Texas, Estados Unidos (EEUU) en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), ubicado en Río Grande, en Laredo.

A través de un comunicado, el Gobierno de México, a través de su consulado, solicitó a las autoridades estadounidenses «una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permita esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar, en su caso, las responsabilidades correspondientes».

COMUNICADO. "La Secretaría de Relaciones Exteriores exige el esclarecimiento del fallecimiento de un connacional en Texas, y expresa su profunda preocupación por la recurrencia de estos casos".https://t.co/RZDcgHGbt2 pic.twitter.com/W1g5UNyHEL — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 19, 2026

De igual forma, desde el Estado mexicano expresó su preocupación ante la ola de fallecidos bajo custodia o en operativos migratorios.

Desde enero de 2025, un total de 18 econnacionales ha fallecido en estas circunstancias.

Esta situación, detalla el texto, «exige una respuesta efectiva de las autoridades estadounidenses para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes».

Es por esta razón que, desde la Cancillería, se emprendieron acciones diplomáticas y jurídicas, incluidas notas diplomáticas al Departamento de Estado, denuncias ante las autoridades competentes y gestiones para facilitar el acceso de las familias a representación legal.

De igual forma, se «ha reforzado las acciones de protección consular y el seguimiento a las condiciones de detención de las personas mexicanas».

Además, el Gobierno de México enviará una denuncia que será enviada al fiscal del condado Webb para pedir el esclarecimiento de este caso», así como se «solicitará a las autoridades migratorias se garantice el acceso de las y los cónsules de México a los centros de detención migratoria, a fin de que cumplan con su encomienda de garantizar y exigir la atención a la salud de las personas mexicanas».