Integrantes de la Policía de Austin custodian la zona donde un migrante venezolano resultó herido tras recibir al menos dos disparos por parte de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Fuente: EFE
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Migrante venezolano herido por el ICE permanece detenido sin atención médica

El venezolano herido por el ICE, en Texas, está detenido con bala en el cuerpo, según denuncia su abogada

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Familiares y la defensa de Wilber Rafael Garcés Pérez, de 28 años de edad, denuncian que permanece detenido, con la bala en el cuerpo y sin atención médica adecuada, según fuentes internacionales.

Su abogada, Kate Lincoln-Goldfinch, aseguró que había sido trasladado a un centro de detención en Pearsall, unos 200 kilómetros al suroeste de Austin.

En declaraciones a EFE, un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, en inglés, del que depende ICE) aseguró que la agencia está investigando ese tiroteo «con ayuda del FBI», y que el migrante se encuentra «estable y en custodia federal, a la espera de su deportación».

El domingo agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dispararon contra Garcés en Austin, Texas. Su esposa declaró a los medios que el hombre recibió dos disparos en la espalda tras ser interceptado por un vehículo de la agencia gubernamental.

Garcés Pérez estaba haciendo una entrega de DoorDash antes de que le dispararan durante una parada de tráfico. El automóvil en el que se desplazaba el venezolano, un Toyota Corolla azul, presentó múltiples impactos de bala y daños materiales en la puerta del copiloto, según reseñó la prensa local.

Decenas de personas protestaron contra ICE en Austin, Texas, después del suceso, mientras que el alcalde Kirk Watson pidió transparencia y una investigación independiente.

  • Protestas contra ICE tras el tiroteo en Austin. Fotos: redes sociales
  • La víctima fue identificada como Wilmer Rafael Garcés Pérez

El tiroteo sucede en un contexto de más alta presencia de agentes migratorios en diferentes ciudades de Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump. En Austin, las operaciones de ICE provocaron protestas y críticas de organizaciones que cuestionan la actuación de los agentes federales.

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