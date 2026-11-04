Miguelángel Landa: «Soy un gran sortario»

A Miguelángel Landa lo hemos visto interpretar todo tipo de personajes: en el cine se metió bajo la piel del corrupto teniente Jesús María Carmona en ‘La quema de Judas’, el chulo de Dimas en ‘El pez que fuma’ o el diligente comisario León en ‘Cangrejo’ 1 y 2. En la pantalla chica le dio rostro al arquetipo del hombre venezolano, Alberto Cárdenas, en «La señora de Cárdenas», y llegó a realizar giras por más de 25 países por el impresionante éxito que obtuvo con «Bienvenidos».

Este 4 de noviembre, cuando cumple 90 años, ve todo con el filtro de la memoria y se podría decir que después de tanto interpreta el mejor papel de su vida: el de un hombre que vive agradecido por todo lo que ha hecho.

«Gracias a Dios estoy en buen estado, con buena salud. Han sido muchos trabajos durante tantos años en televisión, cine y teatro en Estados Unidos y muchos otros países. Durante los viajes, las personas iban por la calle y me preguntaban: «¿usted es el señor Miguelángel?’ y yo respondía que sí. Eso es algo que agradezco mucho, porque es una amistad que la gente ha tenido hacia mí (…) ha sido muy agradable tener tanta gente dispuesta a saludarme, a quererme no sé por qué, yo no le he dado dinero a nadie, pero están muy felices todos», contó con gracia.

Foto: Archivo Fotográfico/ Grupo Últimas Noticias

Actor de culto

Con una impresionante filmografía que abarca gran parte de la obra de Román Chalbaud, joyas dramáticas de José Ignacio Cabrujas y rodajes en Italia y México, Miguelángel Landa prefiere no elegir una sola producción como su preferida: «Es difícil, no me atrevo a decirlo, prefiero no decir nada, sino decir que me siento muy agradecido. Ha sido una carrera preciosa, estupenda, maravillosa», resaltó.

Ese recorrido por títulos icónicos de la televisión y el cine como ‘Él y ella’, ‘Pobre negro’ y ‘Canaima’ lo reafirma como un artista tocado por la fortuna. «Puros jonrones, he tenido esa suerte. Es que la suerte tiene que existir, soy un gran sortario. Yo cuando me he lanzado a hacer una película o una obra de teatro es para triunfar, y lo hemos logrado. Esto no es fácil, pero es sabroso», confesó.

Su amistad con el fallecido cineasta Román Chalbaud ocupa un lugar predilecto en sus recuerdos. «Román ha sido un amigo de toda la vida, él me apreció mucho y yo lo apreció a él. Fueron muchas las películas que hice en la obra de Román. En los últimos años, viajamos muchas veces a muchos países del mundo por reuniones», recordó.

Asimismo, guarda en el cofre de sus más preciados tesoros el recuerdo de Doris Wells, con quien formó una de las duplas más emblemáticas de la TV nacional ‘Campeones’ y ‘Corazón salvaje’. La considera hasta hoy su gran e inolvidable amiga.

Datos curiosos

Miguelángel Landa celebra sus 90 años de edad hoy. En esta fecha especial, recuerda con cariño su infancia en La Pastora, una parroquia que, dijo, «hay que ir para sentirse feliz». «Uno llega a La Pastora, empieza a caminar y es mucha la cantidad de jóvenes y mayores que se me acercan con cariño (…) He sido afortunado por recibir el aplauso de la gente de mi parroquia. ¡Qué sortario!», expresó antes de soltar versos en italiano, lengua que maneja a la perfección. También habla inglés y, claro está, español.

Hoy día disfruta de ver series y películas; de su faceta como padre, abuelo y bisabuelo; y cuando siente el llamado, vuelve a ponerse frente a las cámaras: pronto podrá disfrutarse de su talento en ‘Papita, maní, tostón 3’, donde lo veremos alardear de su inconfundible voz grave, esa que cada miércoles (y luego los días jueves, durante 20 años) despedía ‘Bienvenidos’ diciendo: «Y por favor, amigos, no olviden: ¡hagan el bien y no miren a quien!».