Milei ordena reprimir multitudinaria marcha estudiantil en Argentina

Bajo las órdenes del Gobierno de ultraderecha que encabeza el presidente Javier Milei, las fuerzas de seguridad argentinas desplegaron este jueves 15 de octubre un violento operativo con gases lacrimógenos y camiones hidrantes frente al Congreso de la Nación, en Buenos Aires.

La acción represiva estatal tuvo como objetivo dispersar la masiva movilización de estudiantes, docentes y trabajadores que exigían el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La jornada, que se desarrollaba como una expresión pacífica de la comunidad educativa, fue interrumpida por la intervención coercitiva de los efectivos policiales desplegados por el Ejecutivo nacional.

Testimonios recogidos por medios locales denunciaron que las fuerzas de seguridad avanzaron de manera indiscriminada sobre los manifestantes para sofocar el reclamo en defensa de la educación pública.

El Ejecutivo atropella el reclamo estudiantil y el mandato del Congreso

El choque violento impulsado desde el aparato estatal dejó un saldo de al menos 25 personas detenidas y numerosos heridos, incluidos legisladores nacionales y trabajadores de prensa que cubrían los acontecimientos.

La agresión gubernamental se da en el contexto del desacato del Gabinete de Milei frente a la legislación aprobada y ratificada por el Poder Legislativo para garantizar el presupuesto de las universidades públicas.

El despliegue policial incluyó el uso sistemático de químicos irritantes y chorros de agua a presión contra personas que se concentraban en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

Referentes políticos de la oposición y manifestantes señalaron que la marcha transcurría con absoluta normalidad hasta la irrupción de las fuerzas de seguridad y la presencia de presuntos elementos infiltrados orientados a generar desmanes.

La protesta social responde a la decisión del presidente ultraderechista de vetar y paralizar la aplicación de la norma presupuestaria, asfixiando financieramente a las instituciones de educación superior del país.

Repudio generalizado a la violencia de Estado

Desde distintos sectores políticos y sindicales responsabilizaron de forma directa al Gobierno de Javier Milei por la integridad física de los manifestantes y por clausurar las vías del diálogo institucional en favor de la vía represiva.

Diputados y dirigentes de organizaciones sociales enfatizaron que el uso de la violencia policial busca amedrentar a la sociedad civil para imponer el ajuste presupuestario en el sistema universitario nacional, violando las garantías constitucionales de protesta y reunión pacífica.