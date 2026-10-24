Miles protestan en varias ciudades italianas contra el alto costo de la vida

Miles de personas, con una destacada presencia de jóvenes y estudiantes, tomaron este sábado las calles de las principales ciudades de Italia para protestar enérgicamente contra el encarecimiento de la vida, la crisis de la vivienda y el incremento del gasto militar; problemáticas atribuidadas directamente a las políticas socioeconómicas del Ejecutivo que encabeza la primera ministra Giorgia Meloni.

Las movilizaciones recorrieron urbes como Roma, Milán, Turín, Nápoles, Bolonia y Florencia bajo un férreo despliegue de seguridad, caracterizado por controles preventivos en estaciones de tren y el blindaje de zonas comerciales tras los violentos altercados registrados el fin de semana pasado en Milán.

Tensión y enfrentamientos en varios puntos del país

El malestar social contra la gestión gubernamental se tradujo en momentos de alta tensión:

Bolonia: Una concentración inicialmente pacífica derivó en enfrentamientos con los cuerpos de seguridad cuando grupos de manifestantes lanzaron piedras y botellas contra los agentes, quienes respondieron con cañones de agua para dispersar a la multitud.

Turín: Miles de manifestantes marcharon desde la céntrica Piazza Castello coreando consignas contra las medidas económicas de Meloni. En la marcha, que registró forcejeos con la policía antidisturbios, se exhibieron pancartas con el lema «Habéis reducido al pueblo al hambre» y se quemó una fotografía de tamaño real de la jefa de Gobierno.

Milán: En la capital económica del país, fuertemente custodiada por 1.400 efectivos policiales y 500 militares adicionales de la brigada paracaidista Folgore, cientos de estudiantes marcharon custodiados para denunciar la pérdida de poder adquisitivo.

Roma: La jornada transcurrió entre una marcha pacífica contra la guerra hacia los Foros Imperiales y una concentración espontánea de jóvenes cerca del Coliseo. Horas antes, la Policía identificó a más de 200 personas en la capital y trasladó a 63 a dependencias policiales tras incautarles material de camuflaje y pasamontañas.

Golpe policial a las plataformas de convocatoria

El clima de protesta estuvo además marcado por la detención matutina del presunto creador del «Movimiento 17 Octubre», una plataforma anónima surgida en redes sociales tras las revueltas milanesas que contaba con más de 40.000 seguidores en Instagram.

El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, confirmó el arresto de un hombre de 30 años, periodista y activista pro-palestino, señalado como la «mente pensante» del colectivo. La organización promovía una estrategia de movilización fluida («be water»), revelando las ubicaciones de las marchas por Telegram apenas media hora antes de su inicio para eludir los controles policiales.