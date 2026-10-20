Militares atraparon a 5 sujetos con tres fusiles

Los agentes de la Guardia Nacional Bolivariana detuvieron a cinco sujetos que portaban material bélico, según reporte publicado en la cuenta Instagram del Comando de Zona 61 (Delta Amacuro). El procedimiento transcurrió en el sector El Pajal, Caño Manamito de la citada entidad.

Los detenidos pertenecen al grupo delictivo La Barra de Cocuina, a quienes se les incautó tres fusiles AR-15, tres cargadores, 72 cartuchos destinados a fusiles calibres 5,56 mm y 7,62×39 mm, tres equipos telefónicos y una motocicleta.

Los cinco ciudadanos detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público a los fines de garantizar el debido proceso y la continuidad de las investigaciones, reseña el reporte castrense.