El Ministerio del Poder Popular de Ciencia y Tecnología, a través del Fondo Editorial, incorporó seis nuevos títulos a su catálogo durante la Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven) 2026, que tiene como sede la Galería de Arte Nacional, en Caracas, hasta el próximo 23 de noviembre.

La presentación contó con la participación del ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil Pinto; la presidenta del Fondo Editorial, Mercedes Chacín, y representantes del ámbito científico nacional.

La colección, refiere nota de prensa, reúne propuestas de distintas áreas del conocimiento y la creación intelectual.

Entre las novedades figuran Kueka. Lente de la memoria, verso del arraigo, de Joel Alberto Ochoa y María Eugenia Acero Colomine; El oficio de creer. 100 credos inspirados en Aquiles Nazoa, de Yurimia Boscán; y Medicina de precisión en trastorno del espectro autista (TEA), compilado por especialistas en el área. También se incorporan Nomenclatura y formulación de compuestos inorgánicos (Resoluciones de la IUPAC 2005), de Lisette Hernández de Bastianoni; Ranas arlequín. Ruta pedagógica para su conservación desde la activación de la memoria biocultural; y Escudo soberano. Políticas públicas, resistencia social y recuperación alimentaria ante la coerción externa, de Clara Sánchez Guevara.

Durante el bautizo editorial, Yván Gil resaltó la diversidad de contenidos que impulsa el Fondo Editorial del Mincyt y su aporte a la divulgación del conocimiento.

En ese sentido, expresó que «los poderes creadores de nuestro pueblo bolivariano, hoy los vemos en esta Feria y hoy los vemos en el esfuerzo que hace el Fondo Editorial del Ministerio del Poder Popular para Ciencia y Tecnología para compartir entre nosotros una maravillosa producción, no solo científica, sino también humanística, cultural, amorosa, creadora y que nos conecta con lo más profundo del ser humano y con nuestras almas bolivarianas y revolucionarias».

El ministro también convocó a estudiantes de bachillerato y universitarios a consultar estas publicaciones, especialmente aquellas vinculadas con las ciencias.

Destacó que se trata de materiales que trascienden la formación técnica y reafirmó la intención de ampliar la producción editorial venezolana y consolidarla como referencia regional en publicaciones científicas y humanísticas.

«Nosotros vamos a trabajar para avanzar en nuestras publicaciones y ser referentes en materia de publicación científica y lo que hacemos a diario: La divulgación diaria, para los niños, niñas, nuestros Semilleros Científicos, que son muy populares en todas las escuelas, liceos, nuestros jóvenes en las universidades», aseveró.