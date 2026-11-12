Ministerio de Educación Universitaria destaca participación estudiantil en elecciones de la ULA

El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria destacó la participación de la comunidad estudiantil en las elecciones celebradas este miércoles en la Universidad de Los Andes (ULA), en las que se eligieron las autoridades de esta casa de estudios.

A través de un comunicado, reseñado en sus redes sociales, el Ministerio para Educación Universitaria destacó que el proceso se desarrolló en condiciones de paz y con las garantías correspondientes.

De igual forma, expresó su satisfacción por la participación del personal administrativo y obrero en la elección de las autoridades universitarias.

«Siempre hemos sostenido que forman parte de la comunidad universitaria, y verlo hecho realidad es motivo de alegría para todos», señaló el ministerio.

Desde el Ministerio del Poder Popular para Educación Universitaria se ratificó el respaldo al proceso electoral hasta su culminación y manifestó que respetará la decisión de la comunidad universitaria.

En ese sentido, reiteró su disposición de trabajar desde el primer día con las autoridades que resulten electas.

Entre las prioridades planteadas por el Ministerio se encuentra el bienestar estudiantil, con énfasis en garantizar la permanencia de los jóvenes en las aulas y su graduación oportuna, así como promover carreras vinculadas con las necesidades de los estudiantes y del país.

«Junto a la Universidad de Los Andes queremos reimpulsar la docencia, la investigación y la extensión», expresa el comunicado.

El Ministerio, además, felicitó a los integrantes de la comunidad universitaria que participaron en la jornada y destacó su disposición de acompañar la nueva etapa de la ULA.