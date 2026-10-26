Ministerio de Salud evalúa plan de vacunación masiva para el control de brotes

El Ministerio del Poder Popular para la Salud (Mpps), junto con los equipos del Distrito Capital, Epidemiología y el Programa Ampliado de Inmunización (PAI), sostuvo un encuentro estratégico en la Dirección General de Epidemiología para potenciar las jornadas de vacunación masiva en el país.

La directora nacional de Inmunización, Eloísa Garrido, explicó que la reunión permitió consolidar la respuesta operativa frente a contingencias sanitarias. En este sentido, la funcionaria detalló que priorizan las acciones de contención contra el sarampión y la fiebre amarilla en el territorio nacional.

Por su parte, la coordinadora del PAI para el eje oeste, Elsa Leiva, enfatizó la importancia de capacitar al personal para disminuir el riesgo de enfermedades prevenibles. El despliegue cuenta con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la OMS y Unicef.

Estrategias para la contención territorial

Las autoridades sanitarias impulsan el abordaje directo a través de las Áreas de Salud Integral Comunitaria (Asic) y brigadas locales. Este plan garantiza la aplicación gratuita y obligatoria de dosis contra la poliomielitis, rubéola, sarampión, toxoide tetánico y fiebre amarilla.

Asimismo, la logística contempla la distribución de termos portavacunas con tecnología para preservar la cadena de frío, además del monitoreo activo de casos en articulación con el Viceministerio de Redes de Salud Colectiva.

Estas labores coordinadas buscan asegurar el suministro continuo de biológicos y la protección preventiva de la población en cada sector.