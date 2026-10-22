Ministerio de Salud y la ONU buscan optimizar la asistencia sanitaria en Venezuela

Representantes del Gobierno venezolano y de las Naciones Unidas sostuvieron un encuentro para examinar nuevas estrategias orientadas al fortalecimiento del sistema de salud y al desarrollo de mecanismos de cooperación internacional en el sector.

En el encuentro participaron el coordinador residente de la ONU en Venezuela, Álvaro Rodríguez; la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Salud, Dra. Amanda Abreu; la representante del Ministerio para Relaciones Exteriores, Alexandra Rondón; y la responsable del Clúster de Salud, Magda Magris.

Durante el intercambio, las partes analizaron distintos lineamientos técnicos y mecanismos de cooperación vinculados a programas actualmente en desarrollo. Estas iniciativas cuentan además con respaldo institucional y acompañamiento diplomático para su implementación.

Las partes trataron la sincronización de estas medidas con los convenios vigentes con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), enfocados en el financiamiento de la infraestructura y programas sanitarios públicos.

El encuentro dio continuidad a las gestiones realizadas por las autoridades sanitarias venezolanas con organismos internacionales y entidades financieras regionales, entre ellas la reunión sostenida días antes con la representante de la CAF, Andrea Rousset.

Según una publicación del Ministerio del Poder Popular para la Salud en Instagram, «este espacio de diálogo institucional reafirma el compromiso del Gobierno nacional en la construcción de alianzas sólidas que garanticen el bienestar y la protección social de la ciudadanía, impulsando una gestión fundamentada en la cooperación multilateral y la integración solidaria».