Ministerio Público evaluó a 61 aspirantes en la fase escrita del concurso para fiscales titulares

Un total de 61 aspirantes rindieron la prueba escrita, en el concurso público de credenciales y oposición para la provisión de cargos de fiscales y fiscales auxiliares realizada por el Ministerio Público, tras superar las instancias previas de registro, confrontación y evaluación de credenciales, así como los exámenes psicológicos.

La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración.

De acuerdo con una nota de prensa, quienes superen el trayecto académico accederán a la evaluación oral final.

El concurso responde a un imperativo de rango constitucional y principalmente a las directrices de la Ley Orgánica del Ministerio Público para dotar a la institución de funcionarios de carrera. Además, se impulsa como una convocatoria abierta que incluye tanto a juristas del libre ejercicio como a funcionarios de diversas instituciones públicas.

Los participantes ponderaron la trascendencia ética y técnica del proceso en el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, al fortalecer la profesionalización de la carrera fiscal y los pilares de estos funcionarios públicos, y renovar la confianza ciudadana en la acción penal del Estado.