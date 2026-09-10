La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración. Fotos/Ministerio Público.
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Política

Ministerio Público evaluó a 61 aspirantes en la fase escrita del concurso para fiscales titulares

El proceso busca institucionalizar y fortalecer la carrera fiscal de los profesionales del derecho

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Un total de 61 aspirantes rindieron la prueba escrita, en el concurso público de credenciales y oposición para la provisión de cargos de fiscales y fiscales auxiliares realizada por el Ministerio Público, tras superar las instancias previas de registro, confrontación y evaluación de credenciales, así como los exámenes psicológicos.

La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración.

De acuerdo con una nota de prensa, quienes superen el trayecto académico accederán a la evaluación oral final.

El concurso responde a un imperativo de rango constitucional y principalmente a las directrices de la Ley Orgánica del Ministerio Público para dotar a la institución de funcionarios de carrera. Además, se impulsa como una convocatoria abierta que incluye tanto a juristas del libre ejercicio como a funcionarios de diversas instituciones públicas.

Los participantes ponderaron la trascendencia ética y técnica del proceso en el marco de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, al fortalecer la profesionalización de la carrera fiscal y los pilares de estos funcionarios públicos, y renovar la confianza ciudadana en la acción penal del Estado.

  • La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración. Fotos/Ministerio Público.
  • La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración. Fotos/Ministerio Público.
  • La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración. Fotos/Ministerio Público.
  • La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración. Fotos/Ministerio Público.
  • La actividad representa la quinta fase del proceso y precede a un programa obligatorio de formación especializada de tres meses de duración. Fotos/Ministerio Público.
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