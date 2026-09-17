Ministerio Público ordena proteger identidad de procesados en redes sociales

El fiscal general de la república, Larry Davoe, anunció una directriz para salvaguardar los derechos fundamentales de los ciudadanos en los canales digitales de la institución. A través de un pronunciamiento oficial, se ordenó la eliminación de contenido que exponga la imagen de personas privadas de libertad sin una sentencia condenatoria firme.

La medida surge en estricto apego a los marcos constitucionales, enfatizando que «toda persona es inocente hasta que un tribunal determine lo contrario». En el comunicado, se destacó que este principio «no es una formalidad, es un derecho constitucional que el Ministerio Público está obligado a garantizar».

Para cumplir con esta directriz, el fiscal general instruyó directamente a la Dirección de Relaciones Institucionales para que proceda a «eliminar de todas las redes sociales oficiales del Ministerio Público las publicaciones en las que se exponga la imagen de personas privadas de libertad o se les señale directamente como responsables de la comisión de delitos, sin que exista condena penal en su contra».

La institución reafirmó su compromiso institucional de velar por una «justicia transparente, objetiva y apegada al debido proceso, donde la dignidad de la persona sea siempre preservada».