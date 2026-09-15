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Ministerio Público publica lista de aspirantes aprobados en la prueba escrita para la carrera fiscal

El Programa de Formación para el ingreso a la carrera fiscal tendrá una duración de 12 semanas y dará inicio el viernes 25 de septiembre.

Ariadna Eljuri

El Ministerio Público dio a conocer este martes la lista de profesionales del derecho que aprobaron la prueba escrita de conocimientos correspondiente al Concurso Público de Credenciales y Oposición para la provisión de cargos de fiscales en el Área Metropolitana de Caracas y el estado Miranda.

De acuerdo con nota de prensa, la evaluación forma parte del proceso establecido para el ingreso a la carrera fiscal y fue realizada de conformidad con el artículo 107 de la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 54 de la Resolución N.° 108, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N.° 43.388, de fecha 2 de junio de 2026.

Los aspirantes que superaron esta etapa, además de haber aprobado previamente las evaluaciones correspondientes, avanzarán a la fase académica del concurso, que estará a cargo de la Fundación Escuela Nacional de Fiscales del Ministerio Público.

El Programa de Formación para el ingreso a la carrera fiscal tendrá una duración de 12 semanas, equivalentes a un trimestre académico, y dará inicio el viernes 25 de septiembre de 2026.

El Ministerio Público destacó que cada etapa del concurso se desarrolla bajo criterios de rigor técnico, transparencia y excelencia institucional, con el propósito de garantizar un proceso de selección acorde con las exigencias de la carrera fiscal.

Conoce el listado completo:

  • Listado de aspirantes aprobados para la carrera fiscal/Foto: MP
  • Listado de aspirantes aprobados para la carrera fiscal/Foto: MP
  • Listado de aspirantes aprobados para la carrera fiscal/Foto: MP

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