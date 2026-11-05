Ministerio Público y Unicef evalúan agenda en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes

El Fiscal General de la República, Larry Devoe, sostuvo una reunión con representantes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), encabezado por el representante en el país, Manuel Rodríguez Pumarol, para avanzar en la identificación de mecanismos de cooperación orientados a reforzar la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre los principales temas discutidos, reseña el Ministerio Público en sus redes sociales, se destacó la necesidad de impulsar programas de formación permanente para los funcionarios, mejorar las metodologías de investigación penal relacionadas con delitos contra la infancia y modernizar los mecanismos institucionales para recopilar información estadística.

También se planteó optimizar el funcionamiento del Sistema de Responsabilidad Penal de Adolescentes, como parte de las acciones destinadas a consolidar las capacidades del Ministerio Público en esta materia.

Otro punto de la agenda fue la posible contribución de Unicef en la aplicación de las propuestas derivadas de la Consulta Nacional sobre la Reforma de la Justicia Penal, proceso que se desarrolla en distintas regiones del territorio nacional. En particular, se hizo énfasis en las recomendaciones vinculadas con las garantías y derechos de la población infantil y adolescente.

Como parte de los acuerdos, ambas instituciones prevén organizar una jornada especial durante noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional del Niño y del aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Este acercamiento busca consolidar el trabajo conjunto entre el Ministerio Público y Unicef, mediante iniciativas que contribuyan al fortalecimiento institucional y a la protección integral de la niñez y la adolescencia.