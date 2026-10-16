Ministerios de Ciencia y Tecnología e Hidrocarburos firman convenio para impulsar la innovación energética

Los Ministerios de Ciencia y Tecnología y de Hidrocarburos formalizaron la firma de un convenio de cooperación institucional destinado a fortalecer la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el área energética del país.

El anuncio se dio a conocer a través de las redes sociales del ministro de Ciencia y Tecnología, Yván Gil, quien destacó la importancia de sumar capacidades para el avance productivo del país.

«Nos llena de alegría anunciar la firma de un convenio entre los ministerios del Poder Popular para Ciencia y Tecnología y para los Hidrocarburos, destinado a fortalecer la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en el sector energético», manifestó.

Durante la reunión de trabajo, el titular de la cartera científica expresó su reconocimiento a las autoridades del sector petrolero por la articulación alcanzada. «Agradezco al Ministerio de Hidrocarburos y a su ministra, Paula Henao, por la invitación a esta jornada de trabajo», señaló.

Según detalló Gil, la agenda abarca la aplicación de herramientas de vanguardia y la sostenibilidad en las operaciones. «Juntos avanzamos en una agenda de investigación, ciencia y tecnología para el sector, con proyectos en inteligencia artificial, gestión de datos, petroquímica, gestión ambiental y ordenamiento territorial», explicó.

Objetivo de la alianza

Esta sinergia busca optimizar la toma de decisiones, la eficiencia en el manejo de datos estratégicos y el fortalecimiento de la industria petroquímica nacional con el respaldo del sector científico.

El desarrollo de esta alianza responde a los lineamientos emitidos desde la alta dirección del Estado venezolano con el fin de articular las capacidades del sector científico con los motores productivos de la nación.

«Por instrucción de nuestra Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, ponemos el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación al servicio de la producción y de la protección ambiental», enfatizó el ministro, con el propósito de garantizar el equilibrio entre el crecimiento industrial y la preservación del entorno.

Para finalizar, la autoridad reafirmó el compromiso de la comunidad científica con el progreso de la patria. «Hoy y siempre reafirmamos nuestro compromiso con el renacer de Venezuela, mediante una ciencia y una tecnología al servicio del desarrollo productivo del país», concluyó.