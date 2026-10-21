Ministra Posani realiza inspección en el campamento de Ciudad Tiuna

La ministra de Hábitat y Vivienda, Paola Posani, realizó una inspección técnica en el campamento temporal de Ciudad Tiuna, en Caracas, para evaluar los avances en la construcción de viviendas dignas.

Durante la visita, supervisó las áreas de atención y servicios integrales destinados a resguardar a las familias afectadas por los sismos de junio, en línea con el Plan Venezuela Renace.

En el video publicado en la cuenta de Instagram de la institución se puede observar el recorrido que hiciera la titular por espacios amplios que cuentan con servicios, áreas de dormitorios bien equipados, así como áreas recreativas para los niños y niñas.

De esta manera, las autoridades garantizan la atención a las familias afectadas por el doblete sísmico del pasado 24 de junio.