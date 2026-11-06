Ministra Sanjuán llama a romper los estereotipos sobre los motorizados en Venezuela

Durante la mesa de diálogo convocada en el marco del programa de Convivencia y Paz Democrática, la ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria y secretaria ejecutiva de dicho programa, Ana María Sanjuán, destacó el acercamiento del Ejecutivo con el gremio de motorizados del país, enfatizando la necesidad de derribar sesgos y reconocer la diversidad de actividades que realizan diariamente.

En sus palabras dirigidas a la presidenta Delcy Rodríguez, la ministra Sanjuán explicó la metodología empleada en las jornadas de escucha activa con las distintas organizaciones de transportistas sobre dos ruedas.

Superación de estereotipos

La titular señaló que los encuentros previos permitieron obtener un panorama amplio sobre la realidad socioeconómica de los conductores en el país.

«Hicimos escuchar, presidenta, desde el programa, al gran colectivo, al gran sector social que constituyen los motorizados y motorizadas de Venezuela. En esas reuniones pudimos aprender mucho y salir de algunos estereotipos que tienen, tenemos las personas que manejan un carro sobre los motorizados», expresó Sanjuán durante su intervención.

Asimismo, remarcó la pluralidad de funciones que cumple la motocicleta en el día a día de las familias venezolanas, desde el comercio informal hasta un vehículo para los estudiantes.

«Aprendimos las múltiples circunstancias que vive cada uno de ustedes a diario. Los que son mototaxistas, los que hacen delivery, los que trabajan con la moto, los que se trasladan en la moto, los que estudian y trabajan con la moto», puntualizó.

Sanjuán reafirmó la disposición de la mesa de trabajo para canalizar las demandas del sector. «Bueno, aquí estamos para que usted conozca de primera mano cuáles son las principales inquietudes. Así que, muchas gracias por este espacio», concluyó ante los representantes del gremio motorizado que se encontraban en el recinto.

Hablan los motorizados

Durante el encuentro, los representantes del gremio motorizado tomaron la palabra. Féliz Arraíz, agradeció el espacio de intervención y de discusión política.

Destacó que en los momentos más críticos del país han estado presentes los hombres y mujeres motorizados.

Señaló que las propuestas se circunscriben al área formativa, al área de educación vial y manejo preventivo, indicando que más de mil jóvenes se han formado en esta materia.

Dijo que es necesario que el sector privado y público vayan «de la mano con el motorizado» y que se enfoquen en políticas destinadas a prevenir y a la formación.

Por otra parte, el motorizado estudiante de la UCV, Ramirel Rojas, subrayó que gracias a su trabajo como motorizado puede seguir estudiando Ingeniería Química, ya que la moto no solo es un medio de transporte, sino una herramienta que financia la carrera.