Ministro Francisco Garcés sugiere unificar leyes municipales y promover educación vial

En el marco de un encuentro sobre Convivencia y Paz Democrática llevado a cabo en el Palacio de Miraflores, con el gremio de motorizados, el ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés, presentó a la presidenta Delcy Rodríguez un balance sobre los retos que representa el incremento del gremio motorizado en la trama urbana nacional, subrayando la necesidad de adaptar la infraestructura, unificar las leyes municipales y promover la educación vial.

Durante su intervención, el titular de la cartera de Transporte enfatizó el impacto social de este vehículo en el día a día de los ciudadanos. «Cuando hablamos de la moto, no estamos hablando solamente de un medio de transporte, estamos hablando de la forma de vida principal con la cual se desarrolla la vida urbana de todas nuestras ciudades», afirmó Garcés ante la mandataria y demás autoridades presentes.

Adaptación urbana y homogeneización de normas

El ministro explicó que el crecimiento del parque automotor de dos ruedas plantea desafíos urgentes en materia de convivencia. Señaló que actualmente este segmento representa una proporción significativa del tráfico en el país: «La cantidad de motos, podemos decir que está alrededor de 25 de cada 100, si bien no tenemos los niveles de los países asiáticos, pero ya empieza a ser un volumen muy importante dentro de la geometría de nuestras carreteras».

Ante esta realidad, Garcés instó a preparar la infraestructura vial de arterias principales y autopistas, al tiempo que remarcó la importancia de actualizar el marco legal vigente, pues muchas normativas no contemplan el auge comercial actual, como los servicios del denominado delivery por aplicaciones o el transporte de estudiantes.

«Nuestras leyes datan de momentos donde no necesariamente el ejercicio comercial y particular de la moto estaba plenamente identificado en la ley. Hay una serie de elementos en los que va de un municipio a otro y las reglas son diferentes. Yo creo que tal vez vale la pena que nos acordemos en ese sentido para darle cabida, homogeneidad al uso de la moto», aseveró.

Actitud responsable

Finalmente, el titular de Transporte recalcó que la infraestructura y la legislación deben ir acompañadas por el compromiso individual de los conductores, destacando la adopción de medidas de seguridad como el uso del casco en los jóvenes.

«La ciudad puede estar preparada, las leyes pueden ser adecuadas, pero tiene que haber una actitud responsable y educada ante el manejo de la motocicleta. Los programas de formación desde temprana edad son elementos fundamentales», concluyó el ministro.