Con el fin de explorar nuevas oportunidades de articulación comercial y analizar mecanismos estratégicos para optimizar la conectividad logística hacia diversos mercados nacionales e internacionales, el Ministro del Poder Popular para el Transporte, Francisco Garcés, sostuvo una reunión de trabajo con la junta directiva de la Cámara Venezolana Portuguesa (Cavenport).

Durante la jornada realizada este lunes, las autoridades ministeriales y los representantes del sector empresarial revisaron propuestas orientadas a agilizar las operaciones de transporte de carga, fortalecer las cadenas de suministro y facilitar la salida de productos venezolanos hacia el exterior.

La presidenta de la organización gremial, María Correia, agradeció la receptividad del titular ministerial y reiteró el compromiso del sector privado para trabajar de manera conjunta. «Ponemos a disposición del Gobierno Nacional nuestra Cámara como una plataforma para articular el comercio hacia otras latitudes», destacó.

De esta forma, el Ejecutivo Nacional continúa trabajando en el fortalecimiento del motor exportador mediante el impulso de alianzas estratégicas, consolidando las condiciones logísticas necesarias para el crecimiento económico de la nación.